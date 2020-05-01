2020-05-01T21:40:51+03:00
Общество

В Северной Осетии телеведущий уволился, чтобы помочь лечить больных с COVID-19

Теперь он носит специальный костюм, лечит зараженных коронавирусом и абсолютно уверен, что сделал правильный выбор [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм davedavydov_Фото: Инстаграм davedavydov_
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Давид Давыдов – молодой телеведущий канала «Осетия-Иристон». Харизматичный журналист каждый день читал с экрана телевизора жителям Северной Осетии новости. И продолжал бы дальше, если бы не пандемия.

Давид посмотрел на растущие цифры заболевших в республике, нехватку врачей и вспомнил своё призвание. Дело в том, что у молодого человека медицинское образование.

Фото: Инстаграм davedavydov_

Фото: Инстаграм davedavydov_

В 2018 году Давид окончил лечебный факультет Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Об этом телеведущий пишет на своей странице в соцсети, отвечая на вопросы подписчиков.

Телеведущий из Северной Осетии уволился, чтобы спасать больных коронавирусом.

Неделю назад Давыдов пришел в местную больницу и сообщил о своем желании трудоустройства.

После собеседования парня приняли на работу. Теперь он носит специальный костюм, лечит зараженных коронавирусом и абсолютно уверен, что сделал правильный выбор.

Фото: Инстаграм davedavydov_

Фото: Инстаграм davedavydov_

На сегодняшний день в Северной Осетии количество заболевших коронавирусом достигло 921 человек. Выздоровели – 86 пациента. Жертвами коронавируса стали 4 человека. Врачам не удалось их спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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