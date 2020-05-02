Коронавирус в Дагестане, последние новости на 2 мая 2020: 1,5 тыс дагестанцев заражены коронавирусом

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 2 мая 2020: количество заболевших достигло 1389 человек. Дневной прирост составил 164 инфицированных. Это очередная рекордная для республики цифра.

Число выздоровевших пациентов — 114 человек, двое из них выписались за последние сутки. 12 человек скончались — это также один из самых высоких показателей в стране. Таким образом, число «активных» пациентов на данный момент — 1427 человек.

Напомним, что 1 мая глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев рассказал, что у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

- Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат, - сообщил он своим землякам.

Нургудаев добавил, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей.

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