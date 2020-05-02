Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 мая 2020: количество зараженных превысило 650 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 мая 2020 года: количество заболевших достигло 651 человека. Из них 53-это дети.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, за сутки диагноз подтвердился еще у 89 пациентов. Также глава региона сообщил, что в крае зафиксировано еще три летальных исхода.

Из хороших новостей: в Ставропольском крае начали работу салоны красоты. Теперь клиенты могут сделать прическу и маникюр, соблюдая санитарно-эпидемиологические требования — в масках, перчатках. Мастеров предварительно протестировали на COVID-19.

Также теперь на ресепшене строжайший контроль. Клиентов принимают по одному и строго по записи. С порога и они, и мастера — в защитной амуниции — маски, бахилы, одноразовые халаты, как того требуют новые правила.

Ставропольчанкам пока доступны лишь самые необходимые услуги. Автозагары, массажи — до лучших времен. За соблюдением требований жесткий контроль. Нарушителям — штрафы, как работникам салонов, так и клиентам, нарушившим требования.

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