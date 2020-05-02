Церемония прощания с Андреем Джатдоевым пройдет 2 марта

Похороны мэра Ставрополя Андрея Джатдоева состоятся 2 мая. Сообщается, что траурная церемония будет закрытой. Это означает, что на панихиде будут присутствовать только самые близкие градоначальника.

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы 00:00 00:00

Губернатор Ставрополья сообщил, что приходить всем на панихиду будет неправильным из-за угрозы коронавируса.

Глава региона поддержал тех людей, которые пишут, что хотят просто выйти на улицу и там встретить похоронную процессию. Естественно, соблюдая при этом правила социального дистанцирования. Владимиров, отвечая на просьбы, рассказал о маршруте и времени движения катафалка.

Так, с 13:00 2 мая он пройдёт от Андреевского храма по ул. Дзержинского в сторону ул. Льва Толстого. Далее - по ул. Л.Толстого до ул. Ленин; по ул. Ленина до проспекта Кулакова; по проспекту Кулакова до Игнатьевского кладбища.

- Таким будет последний путь Андрея Хасановича, - написал губернатор.

Губернатор предлагает переименовать Комсомольский пруд в честь Джатдоева.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя в соцсетях предлагают увековечить этот вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов. Губернатор Ставрополья поддержал эту инициативу.

Напомним, журналистка и радиоведущая Тина Канделаки также отреагировала в социальных сетях на внезапную кончину мэра Ставрополя Андрея Джатдоева.

Женщина отметила сильные стороны покойного и рассказала, как тот проводил свой рабочий день. Историей и оценкой деятельности градоначальника Канделаки поделилась с подписчиками.

По словам генпродюсер "Матч ТВ", Джатдоев вставал в четыре утра, чтобы объехать город, а в семь собирал подчиненных для совещания. На них никого не щадили.

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