"Заячье сердце" и обнимашки: дагестанец в приступе нежности поднял полицейского

В Махачкале сотрудник МВД ощутил на себе любовь обычного прохожего. Инспектор патрулировал проспект на выезде из города и спорил с нарушителем, когда к его машине подошел недовольный гражданин. Подробности дела раскрывает пресс-служба МВД по Дагестану.

Инцидент произошел на проспекте Акушинского. Уроженец села Кума Лакского района Дагестана шел к больной матери. И по пути он увидел сотрудников полиции, которые оформляли какого-то нарушителя. По признанию любвеобильного жителя Махачкалы, остановленный человек был "джамаатовский" - то есть, их объединяло совместное изучение ислама.

Задержанный дагестанец на допросе. Фото: МВД по Дагестану

- Я подошел к нему [к нарушителю - прим.ред.], говорю: "Брат, не спорь с ними. Они тоже мои братья". И я обнял его, - говорит мужчина на допросе. Позже, чтобы наглядно показать, как надо любить, дагестанец обнял полицейского. Вражды никакой не было, уверял задержанный.

Правда, кадры видео не выглядят так романтично. Мужчина кричит на сотрудников МВД и постоянно в страстном порыве приближается к ним. Из-за этого полицейским приходится грубо отталкивать местного жителя и уходить от конфликта. Только один инспектор старался успокоить дебошира - за что и был удостоен объятий.

Обнять необъятное. Дагестанец на допросе.Видео: МВД по Дагестану

- Ты зайчик, ты заяц! У тебя заячье сердце! Сердце зайчика! - орет мужчина под смех прохожих. - Я пойду до конца, если даже ты меня уничтожишь.

Со словами "Так сделай это" задержанный бросился на полицейского и поднял его.

- Обнял его. Не поднял. Чтобы показать, что мы братья, - поправляет на допросе дагестанец. Но ему, видимо, никто не верит. О дальнейшей судьбе героя ничего не известно.

ХОТЕЛ ПОМЯГЧЕ — ВЫШЛО ИНАЧЕ

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