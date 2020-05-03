2020-05-02T20:52:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 мая 2020: более 1,6 тыс дагестанцев заражены

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане 3 мая 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 мая 2020: количество заболевших увеличилось. По данным на утро в республике зафиксировали 1662 случая заражения. За сутки медики выявили 109 инфицированных. Число больных в регионе растет очень быстро.

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Тем не менее, врачам удалось вылечить 170 человек, двух из них выписались 2 мая. Также в республике от COVID-19 умерли 12 пациентов. Таким образом, количество «активных» (проходящих лечение - прим.ред.) больных в Дагестане на данный момент — 1480 человек.

Напомним, что 1 мая глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев рассказал, что у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Первый тест мужчины дал положительный результат. Мэр уходит на самоизоляцию в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора.

- Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме, - сказал Нургудаев в своем сообщении к землякам.

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Дагестан вошёл в список антилидеров по количеству больных в стране, а темпы роста заболеваемости пугают. За последние сутки число заражённых выросло на 20%! В цифрах — это 113 человек. Здесь республика даёт фору почти всем другим регионам. Выше только Санкт-Петербург, Московская область и сама Москва (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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