Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 мая 2020: более 1,6 тыс дагестанцев заражены

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 3 мая 2020: количество заболевших увеличилось. По данным на утро в республике зафиксировали 1662 случая заражения. За сутки медики выявили 109 инфицированных. Число больных в регионе растет очень быстро.

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Тем не менее, врачам удалось вылечить 170 человек, двух из них выписались 2 мая. Также в республике от COVID-19 умерли 12 пациентов. Таким образом, количество «активных» (проходящих лечение - прим.ред.) больных в Дагестане на данный момент — 1480 человек.

Напомним, что 1 мая глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев рассказал, что у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Первый тест мужчины дал положительный результат. Мэр уходит на самоизоляцию в соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора.

- Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме, - сказал Нургудаев в своем сообщении к землякам.

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