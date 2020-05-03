Коронавирус в Нальчике, последние новости на 3 мая 2020: больных больше 540

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 3 мая 2020: инфекция расползается по республике. Вирус уже нашли на 68 территориях региона, увеличивается количество больных в Нальчике и других населенных пунктах и городах.

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Общее число больных на 3 мая увеличилось до 544 человек. За сутки диагноз "коронавирусная инфекция" поставили еще 45 пациентам. На домашнем лечении находятся 1377 жителей Кабардино-Балкарии. Протестированы за все время более 15 тысяч человек. Выздоровевших от коронавируса – 91, двое скончались.

Недавно стало известно, что врачи и медицинские сестры больниц для лечения COVID-19 на время переедут в санаторий «Грушевая роща». В здравнице медикам дали дополнительно 150 мест. Такое решение приняли из-за того, что увеличение количества заболевших коронавирусом требует рост количества медицинских бригад.

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