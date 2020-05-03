2020-05-02T20:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 мая 2020: больных больше 670 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 3 мая 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 3 мая 2020 года: количество заболевших выросло. Число инфицированных достигло 676 человек, 53 из них - дети.

Согласно сообщению губернатора Владимира Владимирова, за день COVID-19 диагностировали еще у 25 пациентов. Также глава Ставрополья сообщил, что в крае зафиксировали еще одну смерть. Теперь умерших - 14.

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К хорошим новостям. В Ставропольском крае заработали салоны красоты. Клиенты наконец-то вернут себе былое великолепие. Но соблюдать санитарно-эпидемиологические требования все-таки придется — работать обяжут в масках и перчатках. Мастеров заранее протестируют на COVID-19. Также на ресепшене установили строжайший контроль. Клиентов принимают по одному и только по записи - случайным прохожим в оказании услуг откажут. С порога и клиенты, и мастера наденут защитную амуницию — маски, бахилы, одноразовые халаты, как того требует предписание Роспотребнадзора.

Жителям Ставрополья пока что доступны только самые нужные услуги. С автозагарами и массажем придется немного подождать - это до лучших времен. За соблюдением требований установили жесткий контроль. Нарушителям — штрафы. Отгребсти могут как работники салонов, так и их клиенты. Требования для всех одни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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