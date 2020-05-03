2020-05-02T20:47:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 3 мая 2020: заболевших COVID-19 676

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 3 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 3 мая 2020: количество заразившихся увеличилось. Согласно информации оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае зарегистрировали 676 случаев инфицирования: за день врачи зарегистрировали 25 новых пациента. Среди больных 53 ребенка.

Количество скончавшихся - 14 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Стало также известно, что умерли три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

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Коронавирус нашли почти во всех территориях Ставрополья. Исключением стал Апанасенковский район. Ранее в это же число входили Труновский район и Ессентуки, но недавно там обнаружили вирус. С подробной картой распространения инфекции в крае можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Для врачей сейчас и праздники, и будни наполнены напряженной работой. Растущие цифры означают, что потенциальный риск заражения всё ещё серьезен. И выход здесь только один – каждому из нас выполнять рекомендации медиков. Помочь им остановить распространение вируса. Оставаться дома, быть ответственными людьми, заботиться о себе и своих близких, - обратился к жителям Владимир Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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