Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 3 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: губернатор назвал точное количество больных в каждой территории. Список он прикрепил к своему посту в Instagram. За всё время в крае зарегистрирован уже 676 случаев заражения. За сутки прибавилось 25 человек. Всего в крае от COVID-19 умерли 14 человек. Зато выздоровели 135 пациентов.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего зараженных в Ставрополе (132 больных), Кочубеевском районе (92: с. Кочубеевское — 43, ст. Барсуковская — 22, с. Казьминское — 8 и так далее, сообщает глава Алексей Клевцов), Пятигорске (72) и Невинномысске (51). На остальных территориях зараженных меньше 40. Вот полный список:

Александровский - 12;

Андроповский - 12;

Арзгирский - 8;

Благодарненский - 25;

Буденновский - 22;

Георгиевский - 30;

Грачевский - 1;

Изобильненский - 3;

Ипатовский - 7;

Кировский - 10;

Красногвардейский - 4;

Курский - 8;

Левокумский - 10;

Нефтекумский - 23;

Новоселицкий - 9;

Новоалександровский - 4;

Минераловодский - 13;

Петровский - 6;

Предгорный - 13;

Советский - 20;

Степновский - 9;

Труновский - 1;

Туркменский - 5;

Шпаковский - 11;

Ессентуки - 9;

Железноводск - 33;

Кисловодск - 19;

Лермонтов - 2.

По данным, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

Анализы на коронавирус в Ставрополе: где проверяют, сколько стоит

У жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ" [адреса и время работы]

Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить

В Ставропольском крае ранее выданные жителям специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля (подробности)

Как получить электронный пропуск в Ставрополе и крае в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Электронный пропуск дает возможность перемещаться по Ставрополю с определенной целью. Чтобы оформить разрешение, понадобится несколько минут. Сайт "Госуслуг" может немного виснуть из-за нагрузки - корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось оформить пропуск в течение пяти минут (испытали на себе)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЯТИГОРСКА

Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: где и как получить

Чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина [пошаговая инструкция с картинками]

Каким предприятиям и организациям Пятигорска можно работать во время карантина

"КП" публикует полный список предприятий и организаций, которые работают на карантине в Пятигорске [перечень]