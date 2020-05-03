Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 мая 2020: заболевших больше 410

Коронавирус в КЧР, последние новости на 3 мая 2020: число заболевших COVID-19 выросло. В республике зарегистрировали 412 зараженных, за день прибавилось 14 новых случаев инфицирования. Врачи вылечили 16 пациентов, двое скончались. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Больше всего случаев зарегистрировали в Черкесске - 193 пациента. Далее Усть-Джегутинский (75 больных), Малокарачаевский (32), Абазинский (26) и Хабезский (23) районы. В остальных территориях Карачаево-Черкесии инфицированных меньше 20. Карту распространения вируса в регионе публикуем ниже.

Карта распространения COVID-19 в КЧР. Данные на 3 мая. Фото: оперштаб

- 158 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

В Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии рассказали, как чувствует себя беременная девушка, которая заразилась COVID-19.

- Состояние без ухудшения. Жизни матери и ребенка сохранены. Все необходимые врачи приставлены к пациентке, нужные лекарства выписаны, - сообщают в ведомстве.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.