2020-05-03T16:47:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 4 мая 2020: заболевших COVID-19 634

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 4 мая 2020 года
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 4 мая 2020: вирус увеличивает свое присутствие в республике. Инфекцию уже обнаружили на 68 территориях региона, выросло количество заболевших в Нальчике и остальных населенных пунктах и городах.

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Общее количество зараженных на 4 мая увеличилось до 634 пациентов. За сутки "коронавирусную инфекцию" диагностировали еще 90 жителям региона. На домашнем лечении 1377 человек. За все время обследовали более 15 тысяч местных жителей. Выздоровевших от COVID-19 – 101, двое умерли.

Накануне стало известно, что медицинский персонал больниц для лечения COVID-19 на время переедет в санаторий «Грушевая роща». В здравнице врачам и медсестрам дали дополнительные 150 мест. Такое решение приняли из-за того, что прирост числа заболевших коронавирусом требует рост количества медицинских бригад.

В Кабардино-Балкарии начали обследовать на коронавирус платно. Подробности - по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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