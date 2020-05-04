2020-05-03T17:44:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 мая 2020: заражены почти 1,7 тыс дагестанцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане 4 мая 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 4 мая 2020: число заболевших выросло. По сведениям на утро в регионе зарегистрировали 1798 случаев инфицирования. За день врачи нашли еще 136 больных. Количество пациентов в регионе растет очень быстро.

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Тем не менее, медики смогли вылечить 183 человека, 13 из них выписались 4 мая. Также в республике от COVID-19 умерли 13 пациентов. Таким образом, «активных» (проходящих лечение - прим.ред.) зараженных в Дагестане на данный момент — 1602 человека.

Напомним, 1 мая глава республиканского города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил в социальных сетях, что у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Первый тест политика оказался положительным. Градоначальник ушел на самоизоляцию в соответствии с предписанием дагестанского управления Роспотребнадзора.

- Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме, - говорит Нургудаев в своем сообщении к землякам.

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Дагестан вошёл в список антилидеров по количеству больных в стране, а темпы роста заболеваемости пугают. За последние сутки число заражённых выросло на 20%! В цифрах — это 113 человек. Здесь республика даёт фору почти всем другим регионам. Выше только Санкт-Петербург, Московская область и сама Москва (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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