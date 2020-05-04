Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 мая 2020: больных - 731

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 мая 2020 года: число инфицирования выросло. Количество зараженных достигло 731 человек, 59 из них - дети.

По сообщению губернатора Владимира Владимирова, за день COVID-19 диагностировали еще у 55 больных. Глава Ставрополья также рассказал, что в регионе регистрировали еще одну смерть. Теперь скончавшихся - 15.

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Коронавирус пережили 139 жителей Ставрополья.

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

К хорошим новостям. В Ставропольском крае открыли салоны красоты. Но соблюдать предписание все-таки придется — трудиться надо в масках и перчатках. Сотрудников заранее обследуют на COVID-19. Также на входе установили строгий контроль. Клиентов запускают по одному и только по записи - случайному прохожему не окажут услугу. С порога и клиенты, и мастера наденут защитную амуницию — маски, бахилы, одноразовые халаты. Это следует из предписания Роспотребнадзора.

Людям пока что доступны только самые необходимые услуги. К примеру, на автозагар или массаж сходить не получится.. За соблюдением требований будут следить. Нарушителям — штрафы. Наказать могут и работника салонов, и его клиента.