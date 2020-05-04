Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 мая 2020: заболевших - 430

Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 мая 2020: количество инфицированных COVID-19 увеличилось. В регионе зафиксировали 430 зараженных, за день отыскали 18 новых случаев заболевания. Согласно сведениям оперативного штаба, врачи вылечили 22 пациентов, двое умерли.

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Больше всего случаев выявили в Черкесске - 199 пациентов. Следом идут Усть-Джегутинский (75 больных), Малокарачаевский (32), Абазинский (27) и Хабезский (25) районы. В остальных территориях КЧР зараженных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже.

Карта распространения COVID-19 в КЧР. Данные на 3 мая. Фото: оперштаб

- 200 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

В Минздраве Карачаево-Черкесии сообщили, как чувствует себя роженица, которая заразилась COVID-19.

- Состояние без ухудшения. Жизни матери и ребенка сохранены. Все необходимые врачи приставлены к пациентке, нужные лекарства выписаны, - говорят в ведомстве.

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