Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 4 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: глава региона рассказа, сколько больных в каждой территории. Перечень с точным числом он прикрепил к сводке про эпидситуацию. За всё время в крае выявили уже 731 случай заражения. За сутки нашли еще 55 человек. Всего в крае от COVID-19 умерли 15 пациентов (плюс один случай за сутки). Зато выздоровели 139 зараженных.
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Больше всего заболевших в Ставрополе (136), Кочубеевском районе (92 - с. Кочубеевское — 43, ст. Барсуковская — 22, с. Казьминское — 8 и так далее, сообщает глава Алексей Клевцов), Пятигорске (74) и Невинномысске (65). На других территориях инфицированных меньше 40. Вот полный список:
Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav
Александровский - 16;
Андроповский - 14;
Арзгирский - 9;
Благодарненский - 25;
Буденновский - 26;
Георгиевский - 30;
Грачевский - 1;
Изобильненский - 3;
Ипатовский - 7;
Кировский - 11;
Красногвардейский - 4;
Курский - 9;
Левокумский - 10;
Нефтекумский - 38;
Новоселицкий - 13;
Новоалександровский - 4;
Минераловодский - 13;
Петровский - 6;
Предгорный - 13;
Советский - 21;
Степновский - 11;
Труновский - 1;
Туркменский - 5;
Шпаковский - 11;
Ессентуки - 9;
Железноводск - 33;
Кисловодск - 19;
Лермонтов - 2.
По данным, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым
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ИСТОЧНИК KP.RU