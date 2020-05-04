Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 мая 2020: заболевших COVID-19 более 730

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 мая 2020: число заболевших выросло. По сведениям оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировали 731 случай заражения: за сутки медики нашли еще 55 пациентов. Среди инфицированных 59 детей.

Количество умерших - 15 жителей Ставрополья, сообщает федеральный оперативный штаб. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

COVID-19 пережили 139 пациентов.

Коронавирус обнаружили почти во всех территориях Ставрополья. Исключение - Апанасенковский район. Несколько дней такая же эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но недавно там обнаружили инфекцию. Со списком, где в крае нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Сейчас весна уже вступила в права. Солнце все ярче, на улице все теплее. Понятно, что когда "погода шепчет", сложнее думать об ограничениях, самоизоляции. Но делать это необходимо, потому что это первый и самый главный шаг для сохранения своего здоровья и жизни, жизни и здоровья близких, - обратился к жителям Владимир Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ

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У жителей города появилась возможность платно провериться на COVID-19. Сделать это можно только в двух лабораториях. Как пройти процедуру и сколько она стоит - рассказывает "КП - Северный Кавказ" [адреса и время работы]

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