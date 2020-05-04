2020-05-03T20:08:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 мая 2020: заболевших COVID-19 более 730

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 4 мая 2020: число заболевших выросло. По сведениям оперативного штаба на утро, обнародованной губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировали 731 случай заражения: за сутки медики нашли еще 55 пациентов. Среди инфицированных 59 детей.

Количество умерших - 15 жителей Ставрополья, сообщает федеральный оперативный штаб. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

COVID-19 пережили 139 пациентов.

Коронавирус обнаружили почти во всех территориях Ставрополья. Исключение - Апанасенковский район. Несколько дней такая же эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но недавно там обнаружили инфекцию. Со списком, где в крае нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- Сейчас весна уже вступила в права. Солнце все ярче, на улице все теплее. Понятно, что когда "погода шепчет", сложнее думать об ограничениях, самоизоляции. Но делать это необходимо, потому что это первый и самый главный шаг для сохранения своего здоровья и жизни, жизни и здоровья близких, - обратился к жителям Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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