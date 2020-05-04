«Бьют стёкла, лезут через окна, угрожают»: реанимацию для больных коронавирусом штурмуют в Ингушетии

— Это просто невозможно. Мы понимаем, что у нас здесь умирают чьи-то мамы, папы. Но так просто невозможно работать! Врываться в режимное отделение, скандалить, спорить — это не выход! Поймите, что мы делаем всё, что в наших силах! Но старики очень подвержены этой болезни. То, что они «тяжелеют», уходят на искусственную вентиляцию и умирают — это не наша вина!

Крик души главного врача Ингушской клинической республиканской больницы в мгновение ока разлетелся по соцсетям. Обессиленная от непрекращающейся войны с родственниками тяжелобольных пациентов с коронавирусом, Лидия Ахильгова записала видеообращение. В нём доктор рассказала, как родные и близкие, нарушая карантин и все мыслимые правила, в буквальном смысле берут реанимацию штурмом. Дело дошло до прямых угроз медикам.

Главврач РКБ Ингушетии рассказывает, как родственники штурмуют больницу и угрожают врачам.

— Родственники пациентов штурмуют отделение. Бьют стёкла, лезут через окна, угрожают. Вчера разбил окно и залез. Сегодня другой поставил под угрозу жизнь врача. Молодой человек, естественно одетый не по-форме ввалился в отделение. [Наш врач] со шлюза, где он переодевался, увидел что заходит посторонний. Пришлось, как есть, бежать за ним вслед. Пытаться вытащить и защитить от заражения. Это наш доктор, и что теперь будет с ним и посетителем — неизвестно, — рассказывает главврач.

Ситуация в прямом смысле критическая. Врачи каждый день по несколько смен работают в тяжелейших условиях. Но изнурительная борьба за жизнь каждого пациента в костюмах химзащиты — их долг. А война с постоянными вторжениями — тяжелейшая психологическая нагрузка. К которой врачи просто не готовы.

Реанимация РКБ Ингушетии рассчитана на 49 мест. На момент записи видеообращения, 12 пациентов находились на ИВЛФото: СОЦСЕТИ

— Мы не знаем, что делать. Как работать в таких условиях. Вы не понимаете, что мы делаем всё для больных. Вы добьётесь того, что сотрудники не выдержат, просто бросят и разойдутся домой, — с болью в голосе говорит Ахильгова.

Ситуация вызвала широкий резонанс в соцетях. На помощь докторам придёт полиция. В республиканском МВД начали проверку всех фактов, озвученных измученными медиками.

— По словам главного врача медучреждения, некий злоумышленник прорвался в шлюзовую камеру при входе в карантинную зону. Также предпринимались неоднократные попытки проникновения посторонних внутрь больницы через окна. Все обстоятельства сейчас проверяются самым тщательным образом, — заверили в пресс-службе ведомства.

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