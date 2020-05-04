«Меня заставили голоса»: дагестанец в медицинской маске поджег детский сад

В Дагестане мужчина в медицинской маске поджёг детский сад. Подозреваемый сознался в содеянном, рассказав, что его вели «голоса». Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики.

Инцидент произошёл в ночь на 30 апреля. Безо всяких причин мужчина залез на территорию детского сада «Кристаллик» в Махачкале. С трудом справившись с пластиковым окном, поджигатель поставил на пол бутылку с горючей смесью и поджег фитиль.

Поджог детского сада в Махачкале.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

К счастью, дошкольное учреждение пострадало не сильно. Площадь возгорания составила всего 17 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные легко справились с пламенем.

Спустя несколько дней полиция поймала поджигателя. Отметим, что им оказался ранее судимый мужчина. В его «послужном списке», в том числе, убийство. Подозреваемый сознался. Но рассказал правоохранителям, что его вели таинственные голоса.

— Мне угрожали...то есть, я находится в неадекватном состоянии. Мне были всякие ведения. Меня заставили голоса поджечь это здание, — говорит на видео допроса 38-летний дагестанец.

Следственный эксперимент и допрос поджигателя детского сада.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

Однако следователи не спешат верить мужчине. На видеозаписи следственного эксперимента и допроса полицейский интересуется у подозреваемого, как он не узнал себя на видео момента поджога, разошедшегося по социальным сетям. И зачем сбрил волосы и бороду, если не понимал, что на кадрах ролика запечатлён он сам.

— Однако объяснить стражам порядка причину своего поступка мужчина не смог. Следствию еще предстоит выяснить мотив и обстоятельства данного преступления. Назначены экспертизы. И возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Её санкция предусматривает исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Дагестану.

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