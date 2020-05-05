2020-05-05T08:57:55+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 5 мая 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Коронавирус распространяется по городам и районам Ставропольского краяКоронавирус распространяется по городам и районам Ставропольского краяФото: Олег ЗОЛОТО
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: последние новости о распространении COVID-19 по городам и районам Ставропольского края, информация о числе заражённых и скончавшихся на утро 5 мая.

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По последней информации на Ставрополье 824 человека инфицированы коронавирусной инфекцией. За сутки эта цифра выросла на 63 случая. Число выздоровевших достигло отметки 188 человек. И ещё один пациент скончался. Общее число летальных исходов выросло до 18. Свежую информацию по эпидситуации опубликовал глава региона Владимир Владимиров.

Кроме этого, губернатор сообщил, в каких городах и районах наибольшее количество заражённых коронавирусной инфекцией. Ожидаемо, на первой строчке находится Ставрополь — CODIV-19 диагностирован у 146 человек (+4). Второе место занимает Кочубеевский район — 101 (+7). На третей строчке Невинномысск — 80 (+3). Вот полный список городов и районов, где найден коронавирус:

Александровский - 16

Андроповский - 15

Арзгирский - 10

Благодарненский - 25

Буденновский - 34

Георгиевский - 38

Грачевский - 1

Изобильненский - 4

Ипатовский - 7

Кировский - 11

Кочубеевский - 101

Красногвардейский - 4

Курский - 9

Левокумский - 21

Нефтекумский - 40

Новоселицкий - 34

Новоалександровский - 4

Минераловодский - 13

Петровский - 6

Предгорный - 13

Советский - 21

Степновский - 12

Труновский - 1

Туркменский - 5

Шпаковский - 13

Ессентуки - 11

Железноводск - 33

Пятигорск - 75

Кисловодск - 19

Невинномысск - 80

Ставрополь - 146

Лермонтов - 2

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ИСТОЧНИК KP.RU

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