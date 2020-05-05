Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 5 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: последние новости о распространении COVID-19 по городам и районам Ставропольского края, информация о числе заражённых и скончавшихся на утро 5 мая.
Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе
По последней информации на Ставрополье 824 человека инфицированы коронавирусной инфекцией. За сутки эта цифра выросла на 63 случая. Число выздоровевших достигло отметки 188 человек. И ещё один пациент скончался. Общее число летальных исходов выросло до 18. Свежую информацию по эпидситуации опубликовал глава региона Владимир Владимиров.
Кроме этого, губернатор сообщил, в каких городах и районах наибольшее количество заражённых коронавирусной инфекцией. Ожидаемо, на первой строчке находится Ставрополь — CODIV-19 диагностирован у 146 человек (+4). Второе место занимает Кочубеевский район — 101 (+7). На третей строчке Невинномысск — 80 (+3). Вот полный список городов и районов, где найден коронавирус:
Александровский - 16
Андроповский - 15
Арзгирский - 10
Благодарненский - 25
Буденновский - 34
Георгиевский - 38
Грачевский - 1
Изобильненский - 4
Ипатовский - 7
Кировский - 11
Кочубеевский - 101
Красногвардейский - 4
Курский - 9
Левокумский - 21
Нефтекумский - 40
Новоселицкий - 34
Новоалександровский - 4
Минераловодский - 13
Петровский - 6
Предгорный - 13
Советский - 21
Степновский - 12
Труновский - 1
Туркменский - 5
Шпаковский - 13
Ессентуки - 11
Железноводск - 33
Пятигорск - 75
Кисловодск - 19
Невинномысск - 80
Ставрополь - 146
Лермонтов - 2
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU