2020-05-05T09:00:11+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 5 мая 2020: число заражений и смертей выросло

Последние данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на утро 5 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 5 мая 2020: «Комсомолка» публикует последние новости об эпидситуации и распространении коронавирусной инфекции в крае. В каких городах и районах обнаружен COVID-19, сколько новых случаев заражения зафиксировано, сколько человек выздоровело и скончалось — всё это в нашем материале.

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По информации на утро 5 мая, на Ставрополье зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекицей. Общее количество неутешительных диагнозов — 824. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров в соцсетях.

У несчастью, выросло число летальных исходов. За последние сутки скончался ещё один человек. Общее количество смертей выросло до 18. Отметим, что фиксируются и куда более позитивные тенденции — уже 188 человек (+20) выздоровели и выписались из больниц.

Эпицентром распространения коронавируса в регионе остаются Ставрополь (146 человек заражено), Кочубеевский район (101 случай), Невинномысск (80) и Пятигорск (75). С подробной информацией о распространении COVDI-19 вы можете познакомиться в нашем материале.

Отметим, что Ставропольский край опустился на 4 место в антирейтинге распространения коронавируса в СКФО. Его существенно опережают Дагестан и Северная Осетия, находящиеся на первых местах в стране. Также существенно больше случаев заболевания в Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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