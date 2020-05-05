Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 5 мая 2020: губернатор Владимир Владимиров опубликовал свежую статистику о количестве заражений, выздоровлений и числе летальных исходов на территории краевого центра и региона.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

По свежей информации на утро 5 мая на Ставрополье диагностировано 824 случая заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус зафиксирован ещё у 36 человек.

К несчастью, выросло и число летальных исходов. Уже 18 человек скончались на Ставрополье. Один из них — за последние 24 часа.

Приятные новости также есть. Общее число справившихся с вирусом ставропольцев выросло до 188 человек.

Напомним, что край находится на четвёртой строчке антирейтинга по количеству заражённых в Северо-Кавказском федеральном округе. Наибольшее количество диагнозов «коронавирусная инфекция» зафиксировано в Дагестане. Вторую строчку, после стихийного митинга, занимает Северная Осетия. На третьем месте — маленькая Ингушетия.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).