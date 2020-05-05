Коронавирус в Дагестане, последние новости на 5 мая 2020: зафиксировано больше 2 тысяч заражений

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 5 мая 2020: мы собрали для вас последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории республики. Количество новых заражённых и выздоровевших, число летальных исходов и тенденции, а также самые важные события, связанные с COVID-19 — всё это в нашей статье.

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На утро 5 мая число заражений коронавирусом в Дагестане подошло к отметке в две тысячи. За последние сутки зафиксировано ещё 160 инфицированных. Общее число заболевших — 1958 человек.

Кроме того, по информации оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Москве, в республике зафиксировано 13 летальных исходов. К счастью, в последнее время, эта цифра перестала расти.

Уже 226 дагестанцев вылечились от коронавируса. За последние 24 часа эта цифра существенно выросла — выписано ещё 43 человека.

Напомним, что регион является абсолютным антилидером по числу заражённых в СКФО, обходя ближайшего преследователя — Северную Осетию почти в два раза. Причиной такого плачевного положения дел эксперты называют пренебрежительное отношение дагестанцев к самоизоляции. И недоверие к официальным данным о распространении коронавируса.

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