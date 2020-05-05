Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 мая 2020: Черкесск стал эпицентром распространения COVID-19

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 мая 2020: актуальная информация о распространении COVID-19 на территории республики, количестве новых заражений, выздоровлений и смертей от «КП - Северный Кавказ».

По данным на утро 5 мая коронавирус в КЧР диагностирован у 441 пациента. За сутки эта цифра увеличилась совсем незначительно — лишь на 11 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В республиканском Минздраве уточняют, что число выздоровлений за последние 24 часа также выросло. Выписаны ещё 13 пациентов. Общее число победивших COVID-19 — 35 человек. Летальных исходов по прежнему два.

Карта распространения COVID-19 в республике

— Среди заражённых 208 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. У остальных зафиксирована лёгкая форма коронавируса. Они проходят лечение дома, в самоизоляции в полном соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, — сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Напомним, что главным очагом распространения вируса в регионе по-прежнему остаётся Черкесск — здесь 205 человек больны COVID-19. Дальше следует Усть-Джегутинский район — 75 случаев и Малокарачаевский район — 33 положительных диагноза.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).