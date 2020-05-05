2020-05-05T09:04:41+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 мая 2020: Черкесск стал эпицентром распространения COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 5 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 мая 2020: актуальная информация о распространении COVID-19 на территории республики, количестве новых заражений, выздоровлений и смертей от «КП - Северный Кавказ».

По данным на утро 5 мая коронавирус в КЧР диагностирован у 441 пациента. За сутки эта цифра увеличилась совсем незначительно — лишь на 11 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В республиканском Минздраве уточняют, что число выздоровлений за последние 24 часа также выросло. Выписаны ещё 13 пациентов. Общее число победивших COVID-19 — 35 человек. Летальных исходов по прежнему два.

Карта распространения COVID-19 в республике

Карта распространения COVID-19 в республике

— Среди заражённых 208 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. У остальных зафиксирована лёгкая форма коронавируса. Они проходят лечение дома, в самоизоляции в полном соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, — сообщили в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Напомним, что главным очагом распространения вируса в регионе по-прежнему остаётся Черкесск — здесь 205 человек больны COVID-19. Дальше следует Усть-Джегутинский район — 75 случаев и Малокарачаевский район — 33 положительных диагноза.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье
Семьям Ставрополья напомнили о пособиях для детей
На Ставрополье выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусом
Тренер чеченского «Ахмата» заявил, что не оскорблял бедствующих из-за коронавируса россиян
На Ставрополье продолжатся майские грозы с градом
В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса
Крупный пожар полностью уничтожил ресторан в Северной Осетии
Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане
Губернатор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом на Ставрополье
За сутки на Ставрополье зафиксировано две смерти от коронавируса
На Ставрополье в майские выходные ожидают дождь с грозой
В Ставрополе посадили больше 11 тысяч деревьев
На Ставрополье показали, как проходит платный тест на коронавирус
На Ставрополье в магазинах начали акцию "Тележка Добра"
На Ставрополье переподготовят врачей для борьбы с коронавирусом
Кадыров выставил жителям Чечни условия празднования Рамадана
Власти Ставрополья рассказали, как бизнесу получить субсидии на оплату труда
В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы