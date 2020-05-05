2020-05-05T08:59:49+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 5 мая 2020: зафиксирована ещё одна смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 5 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 5 мая 2020: мы собрали последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарии. Количество заражений, выздоровлений и летальных исходов.

По данным на утро 5 мая 2020 года в коронавирусом в КБР заражены 739 человек. За последние сутки положительные результаты анализов получило ещё 105 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в Москве.

Радует, что больные продолжают выздоравливать, а летальных исходов зафиксировано очень мало — всего трое жителей республики умерли от COVID-19. К несчастью, вечером 4 мая скончался ещё один пациент.

Тем временем, за последние сутки выписан 21 пациент. Общее число жителей, поборовших коронавирус — 122 человека.

— За весь период протестированы 17 217 человек (+608 за сутки). Дома под медицинским наблюдением находятся 1416 человек (- 39 за сутки), имевших контакты с зараженными людьми. Они находятся на карантине, ожидая результатов тестов, — сообщает Минздрав республики.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье
Семьям Ставрополья напомнили о пособиях для детей
На Ставрополье выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусом
Тренер чеченского «Ахмата» заявил, что не оскорблял бедствующих из-за коронавируса россиян
На Ставрополье продолжатся майские грозы с градом
В Дагестане город закрыли на карантин из-за коронавируса
Крупный пожар полностью уничтожил ресторан в Северной Осетии
Почти 2 тысячи человек заражены коронавирусом в Дагестане
Губернатор сообщил о новых случаях заражения коронавирусом на Ставрополье
За сутки на Ставрополье зафиксировано две смерти от коронавируса
На Ставрополье в майские выходные ожидают дождь с грозой
В Ставрополе посадили больше 11 тысяч деревьев
На Ставрополье показали, как проходит платный тест на коронавирус
На Ставрополье в магазинах начали акцию "Тележка Добра"
На Ставрополье переподготовят врачей для борьбы с коронавирусом
Кадыров выставил жителям Чечни условия празднования Рамадана
Власти Ставрополья рассказали, как бизнесу получить субсидии на оплату труда
В Пятигорске начнут шить защищающие от коронавируса костюмы