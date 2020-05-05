Коронавирус в Нальчике, последние новости на 5 мая 2020: зафиксирована ещё одна смерть

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 5 мая 2020: мы собрали последние новости о распространении коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарии. Количество заражений, выздоровлений и летальных исходов.

По данным на утро 5 мая 2020 года в коронавирусом в КБР заражены 739 человек. За последние сутки положительные результаты анализов получило ещё 105 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в Москве.

Радует, что больные продолжают выздоравливать, а летальных исходов зафиксировано очень мало — всего трое жителей республики умерли от COVID-19. К несчастью, вечером 4 мая скончался ещё один пациент.

Тем временем, за последние сутки выписан 21 пациент. Общее число жителей, поборовших коронавирус — 122 человека.

— За весь период протестированы 17 217 человек (+608 за сутки). Дома под медицинским наблюдением находятся 1416 человек (- 39 за сутки), имевших контакты с зараженными людьми. Они находятся на карантине, ожидая результатов тестов, — сообщает Минздрав республики.

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