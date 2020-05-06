Коронавирус в Нальчике, последние новости на 6 мая 2020: сообщается о больных детях в тяжелом состоянии

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 6 мая 2020: до улучшения эпидобстановки в городе и всей Кабардино-Балкарской Республике закрываются заведения общепита, салоны красоты, музеи, кинотеатры и прочее. Подробнее:

Ограничения в КБР

В республике растет число больных. За минувшие сутки выявлен 81 новый случай заражения. Общее число больных COVID-19 в Кабаридно-Балкарии достигло 820. И, как отметили в местном Оперштабе борьбы с коронавирусом, инфекция продолжает распространяться. Пациенты с подтвержденным COVID-19 выявлены в 83 населенных пунктах. Протестированы за все время 18 тысяч жителей. Выздоровевших – 136. Умерших – 3.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине остаются 1,5 тысячи человек. Речь о людях, имевших контакты с зараженными людьми. Они сдают тесты, проходят КТ.

Согласно рекомендациям Минздрава России в госпитали республики местных забирают до подтверждения COVID-19. Уже по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии, синдрома «матового стекла».

В госпитале №1 на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ находятся 95 человек, из них 9 – дети в возрасте от 3 месяцев до 17 лет в среднем и тяжелом состоянии. Все заразились коронавирусом от родных. Пятеро из госпиталя выписаны, 6 больных лежат в реанимации, четверо на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Госпиталь №2 развернут в Городской клинической больницае №1. Там размещены 137 человек. Двое выздоровели и покинули учреждение, 9 пациентов находятся в реанимации, из них 3 на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении остается 191 местный житель, из них 25 – дети. Бессимптомно коронавирус переносят 258 человек, в том числе 71 ребенок. В Гериатрическом центре изолированы 32 пациента. Из них 18 человек вернувшиеся из Саудовской Аравии, один - из Армении, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

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