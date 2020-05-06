Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 мая 2020: врачам вдвое увеличили доплату

Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 мая 2020: подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных больных выросло до 453, как сообщает местный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. В том числе 36 выздоровевших от COVID-19 и двое - скончавшихся.

- 221 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - отметили специалисты оперативного штаба.

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Как заявил глава КЧР Рашид Темрезов, удалось превысить установленный Минздравом России норматив в 235 коек для больных с подтверждённым COVID-19 (в республике коек 285). И к 10 мая Темрезов поручить сдать четвёртый госпиталь на 205 коек, организованный в одном из корпусов городской больницы в Черкесске.

Кроме того, глава Карачаево-Черкесии принял решение удвоить размер местной доплаты медикам, работающим в "грязной зоне".

- Соответственно, региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсёстрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц, - отметил Рашид Темрезов. - Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей – 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей.

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