Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 мая 2020: число больных растет

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 6 мая 2020: в крае растет число выявленных случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки прибавилось 36 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 824 человек. В их числе 63 ребенка. В тяжёлом состоянии, по последней информации губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, находятся 18 человек.

больных COVID-19. Вылечились от заразы 188 местных жителей. Скончались, несмотря на приложенные врачами усилия, 18 человек.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Среди городов края лидирует по числу зарегистрированных больных Ставрополь (146 случаев). На втором и третьем месте Невинномысск (80) и Пятигорск (75). А вот из районов самая напряженная эпидобстановка наблюдается в Кочубеевском, где выявлен 101 случай заболевания коронавирусом.

Кстати, глава Ставрополья заявил накануне, что в Пятигорске готовится к запуску фабрика по выпуску защитных костюмов для медиков. А также планируется увеличить штат врачей-реаниматологов за счет переквалификации медиков других специальностей без ущерба для плановой хирургии. Теории обучат дистанционно. Практика будет отрабатываться в вузе.

- В Ставропольском государственном медицинском университете 400 наших хирургов уже начали обучение по сопровождению больных с COVID-19, - написал губернатор в соцсети. - Четыре группы, по 100 человек в каждой, пройдут специальный недельный курс под руководством опытного врача анестезиолога-реаниматолога.

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