2020-05-05T17:41:02+03:00
Происшествия

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 6 мая 2020: по числу больных республика на 6 месте в стране

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 6 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных коронавирусом в Дагестане растет ежедневноЧисло больных коронавирусом в Дагестане растет ежедневноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 6 мая 2020: число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло отметки в 2086. Выше показатель в России только у Мурманской области (2101), Нижегородской области (3026), Санкт-Петербурга (5572), Московской области (15761) и Москвы (80115). Таким образом, по числу заболевших Дагестан на 6 месте из числа 85 субъектов.

Выздоровлений от коронавируса в республике - 325. Смертей - 14. Министр здравоохранения Дагестана заявил накануне, что режим самоизоляции действует больше месяца, но больницы все равно работают на пределе возможностей из-за "расслабленного поведения жителей". И эпидобстановка в республике ухудшается ежедневно: «У медучреждений выстраиваются длинные очереди из карет скорой помощи».

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- В каждой больнице был подготовлен запас препаратов, произошел очень большой наплыв пациентов, в результате все запасы очень быстро истощаются. Сейчас идут новые закупки и поступления, - подчеркнул министр Джамалудин Гаджиибрагимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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