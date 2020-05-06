Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 6 мая 2020 года достигло 2086 человек

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 6 мая 2020 года выросло до 2086 человек. Как указывают в Оперштабе Москвы, республика с этим показателем попала на 6 место среди всех субъектов страны. Впереди нее: Москва (80,1 тысяча случаев), Московская область (15,7 тыс), Санкт-Петербург (5,5 тыс), Нижегородская (3 тыс), и Мурманская (2,1 тыс) области.

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В число выявленных за весь период свыше 2 тысяч заболевших входят 14 летальных исходов и 325 выздоровлений. В Минздраве Дагестана рассказали, что в республике со 2 мая заработала еще одна лаборатория по тестированию пациентов на коронавирус: "За первые три дня удалось выполнить более 100 тестов".

Так выглядит лаборатория по определению COVID-19 в Дагестане.

- Каспийская ЦГБ начала тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Лаборатория принимает биоматериалы пациентов со всего города. Отметим, забор биоматериала проводят врачи поликлиник, - сообщили также в министерстве.

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