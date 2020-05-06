Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 6 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом и про эпидобстановку в регионе рассказал губернатор.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

В Ставропольском крае число инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 824 человек. За минувшие сутки прибавилось 36 случаев. Выросло и число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Накануне умер 18-й больной. Выздоровели за все время 188 жителей Ставрополья.

Глава региона Владимир Владимиров напоминает, что остановить распространение заразы можно только соблюдением самоизоляции. До тех пор, пока растет число "контактных" - эпидемиологическая обстановка в крае останется напряженной.

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список городов, городских округов и районов на 6 мая.

Города:

Ставрополь - 146

Невинномысск - 80

Пятигорск - 75

Железноводск - 33

Кисловодск - 19

Ессентуки - 11

Лермонтов - 2

- Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения по городу 28 человек. Под активным медицинским наблюдением остаются еще 552 человека. На сегодня 1 случай - летальный, - уточнил глава Невинномысска Михаил Миненков.

В администрации Пятигорска отметили, что в общее число выявленных случаев заражения входят 15 случаев выздоровеления и 1 летальный исход. А еще 18 жителей города-курорта с подтвержденным диагнозом не госпитализированы в связи с отсутствием симптомов.

Районы и городские округа:

Александровский - 16

Андроповский - 15

Арзгирский - 10

Благодарненский - 25

Буденновский - 34

Георгиевский - 38

Грачевский - 1

Изобильненский - 4

Ипатовский - 7

Кировский - 11

Кочубеевский - 101

Красногвардейский - 4

Курский - 9

Левокумский - 21

Нефтекумский - 40

Новоселицкий - 34

Новоалександровский - 4

Минераловодский - 13

Петровский - 6

Предгорный - 13

Советский - 21

Степновский - 12

Труновский - 1

Туркменский - 5

Шпаковский - 13

- В стационаре находится 19 пациентов, 1 пациент находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, 5 человек переведены в больницу № 2 города Ставрополя, - комментирует эпидобстановку в Нефтекумском горокруге глава Дмитрий Сокуренко. - 17 человек не имеют клинических проявлений заболевания, поэтому находятся на самоизоляции дома. Под наблюдением врачей на территории округа находятся 334 человека. Произведен забор материала у 805 граждан.

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