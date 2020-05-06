Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 6 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом и про эпидобстановку в регионе рассказал губернатор.
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В Ставропольском крае число инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 824 человек. За минувшие сутки прибавилось 36 случаев. Выросло и число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Накануне умер 18-й больной. Выздоровели за все время 188 жителей Ставрополья.
Глава региона Владимир Владимиров напоминает, что остановить распространение заразы можно только соблюдением самоизоляции. До тех пор, пока растет число "контактных" - эпидемиологическая обстановка в крае останется напряженной.
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список городов, городских округов и районов на 6 мая.
Города:
Ставрополь - 146
Невинномысск - 80
Пятигорск - 75
Железноводск - 33
Кисловодск - 19
Ессентуки - 11
Лермонтов - 2
- Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения по городу 28 человек. Под активным медицинским наблюдением остаются еще 552 человека. На сегодня 1 случай - летальный, - уточнил глава Невинномысска Михаил Миненков.
В администрации Пятигорска отметили, что в общее число выявленных случаев заражения входят 15 случаев выздоровеления и 1 летальный исход. А еще 18 жителей города-курорта с подтвержденным диагнозом не госпитализированы в связи с отсутствием симптомов.
Районы и городские округа:
Александровский - 16
Андроповский - 15
Арзгирский - 10
Благодарненский - 25
Буденновский - 34
Георгиевский - 38
Грачевский - 1
Изобильненский - 4
Ипатовский - 7
Кировский - 11
Кочубеевский - 101
Красногвардейский - 4
Курский - 9
Левокумский - 21
Нефтекумский - 40
Новоселицкий - 34
Новоалександровский - 4
Минераловодский - 13
Петровский - 6
Предгорный - 13
Советский - 21
Степновский - 12
Труновский - 1
Туркменский - 5
Шпаковский - 13
- В стационаре находится 19 пациентов, 1 пациент находится в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, 5 человек переведены в больницу № 2 города Ставрополя, - комментирует эпидобстановку в Нефтекумском горокруге глава Дмитрий Сокуренко. - 17 человек не имеют клинических проявлений заболевания, поэтому находятся на самоизоляции дома. Под наблюдением врачей на территории округа находятся 334 человека. Произведен забор материала у 805 граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU