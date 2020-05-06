2020-05-05T17:41:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 6 мая 2020: число больных растет

Последние данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на утро 6 мая 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Ставрополь лидирует в крае по числу больных жителейСтаврополь лидирует в крае по числу больных жителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

«КП» публикует последние новости о коронавирусе в краевом центре и на Ставрополье. Рассказываем, сколько новых случаев заражения выявлено на утро 6 мая, какое число ставропольцев от COVID-19 выздоровело и скончалось.

По информации губернатора Владимира Владимирова, на 6 мая в Ставрополе общее число больных коронавирусом выросло до 146. Краевой центр с этим показателем остается на первом месте среди городов, районов и горокругов Ставрополья. Всего в крае зарегистрировано 824 случая заражения (+36 новых - за минувшие сутки). Сюда входят 188 случаев выздоровления и 18 летальных исходов (+1 накануне). По числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 субъектов России.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Кстати, накануне заместитель министра здравоохранения СК Ольга Дроздецкая назвала причину распространения заразы в регионе. Главная - внутрисемейные контакты (посещение праздников, отдых с родственниками на природе и так далее). Еще, как подчеркнули в Минздраве края, вирус передается при общении с соседями и коллегами. И наибольший рост числа инфицированных наблюдается в восточных районах Ставрополья. В связи с этим губернатор распорядился усилить эпидемиологический контроль на административных границах с соседними республиками, где регистрируется тревожно высокий уровень заболевания COVID-19.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Никонов: Поговорите с детьми о Победе!
Известный ученый и политик Вячеслав Никонов рассказал о своей новой книге, поделился воспоминаниями о знаменитом деде Вячеславе Молотове и напомнил о значимости сохранения памяти о Победе во Второй мировой войне.
Новости 24