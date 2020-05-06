Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 6 мая 2020: число больных растет

«КП» публикует последние новости о коронавирусе в краевом центре и на Ставрополье. Рассказываем, сколько новых случаев заражения выявлено на утро 6 мая, какое число ставропольцев от COVID-19 выздоровело и скончалось.

По информации губернатора Владимира Владимирова, на 6 мая в Ставрополе общее число больных коронавирусом выросло до 146. Краевой центр с этим показателем остается на первом месте среди городов, районов и горокругов Ставрополья. Всего в крае зарегистрировано 824 случая заражения (+36 новых - за минувшие сутки). Сюда входят 188 случаев выздоровления и 18 летальных исходов (+1 накануне). По числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 субъектов России.

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Кстати, накануне заместитель министра здравоохранения СК Ольга Дроздецкая назвала причину распространения заразы в регионе. Главная - внутрисемейные контакты (посещение праздников, отдых с родственниками на природе и так далее). Еще, как подчеркнули в Минздраве края, вирус передается при общении с соседями и коллегами. И наибольший рост числа инфицированных наблюдается в восточных районах Ставрополья. В связи с этим губернатор распорядился усилить эпидемиологический контроль на административных границах с соседними республиками, где регистрируется тревожно высокий уровень заболевания COVID-19.

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