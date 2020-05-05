Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе: празднования состоятся

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе сильно отличается от тех, что были раньше. Не будет ни парада, ни шествия бессмертного полка, ни выступления тысячеголосого хора, ни традиционного веломарша от «КП на Северном Кавказе» - все массовые мероприятия отменены из-за коронавируса. Но без праздника горожане все равно не останутся.

В 10:00 состоится авиапарад с участием шести вертолетов и четырех самолетов, если только погода не внесет свои коррективы. По прогнозу Гидрометцентра 9 мая в Ставрополе будет облачно, до плюс 14 градусов, временами ождается дождь.

7 мая пройдет генеральная репетиция, а 9 числа жители города, не выходя из домов, увидят зрелищное шоу. В Буденновске военные уже отдали дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. В небе над городом пилотажная группа выстроилась в число 75. Семерку образовали истребители из Ростовской области, а пятерку - летчики 368-го отдельного штурмового авиационного полка, дислоцированного в Буденновске.

vladimirvladimirov5807 В честь Дня Победы в Буденновске истребители выстроились в число 75

Одновременно с авиапарадом в 10:00 начнет путешествие по городу музыкальный «КамАЗ», украшенный символикой празднования 75-летия Победы. Управлять им будет водитель в форме 40-х годов, а из динамиков прозвучат песни военных лет. За пять часов необычный грузовик успеет объехать проспекты Кулакова и Карла Маркса, улицы Дзержинского, Ленина, Пушкина, Лермонтова и Доваторцев, и совершит две остановки - на мемориале «Холодный родник» и у Вечного огня.

«Бессмертный полк» в этом году переместился в интернет. Виртуальное «шествие» начнется в 11:00. Местные телеканалы продемонстрируют 12 тысяч снимков героев, собранных ранее для мемориального панно «Мы победили!». Также портреты участников Великой Отечественной войны будут показывать по федеральным каналам, в соцсетях и на других платформах. Подать заявку на участие в «Бессмертном полку онлайн» можно на официальном сайте акции. А еще горожанам предлагают установить фотографии воевавших родственников на аватарки в соцсетях или разместить их на окнах квартир.

С 12:00 до 18:00 по Ставрополю будут курсировать 28 музыкальных бригад. «Концерт с доставкой на дом» пройдет во дворе каждого дома, где живут ветераны ВОВ.

9 мая в Ставрополе будут работать выездные концертный бригадыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 19:00 краевая столица погрузится в тишину. А после минуты молчания над Ставрополем прогремит «День победы». Главную песню этой даты включат на телеканалах и радиостанциях, а горожане споют ее на своих балконах. К всероссийскому флешмобу, предложенному Народным артистом СССР и сопредседателем движения «Бессмертный полк» Василием Лановым, пообещал присоединиться и президент России Владимир Путин.

- Слова и музыка «Дня победы» живут в сердце каждого из нас, - отметил Лановой. - Включите телевизор, выйдите с портретом своего героя на балкон или выгляните в окно. Вспомните всех, кто пожертвовал собой, но защитил мир, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них. И вы увидите, что ваши соседи тоже выйдут с портретами. А после минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню.

Завершится праздник фейерверком. Салют на День Победы 9 мая 2020 в Ставрополе запланирован на 22:00.