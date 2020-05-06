Онлайн-акция Бессмертный полк в Ставрополе 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция Бессмертный полк в Ставрополе 2020: как будет проходить и как принять участие, рассказывает «Комсомолка».

Из-за пандемии коронавируса традиционного празднования Дня Победы в этом году не будет. Но отмечать 9 мая город и край все-таки собирается. Пусть без парада военной техники под слезы и аплодисменты ставропольцев, но с салютом, авиашоу и онлайн-акцией Бессмертный полк. Каждому представится возможность показать портреты своих героев, оказавшись в виртуальном строю. Как стать частью праздника, оставаясь дома в безопасности, объяснил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Способов несколько. Во-первых, стать участником онлайн-шествия Бессмертный полк в Ставрополе можно, заполнив анкету и загрузив фотографию своего ветерана на официальном сайте движения www.polkrf.ru, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте.

Если вы находитесь не в России, используйте сайт Международного бессмертного полка http://polk.press/

Трансляция шествия «Бессмертныи полк - онлайн» пройдет 9 мая. Показывать акцию будут в онлайн-кинотеатрах, по телевизору, в соцсетях и на самом портале Бессмертного полка России.

СПРАВКА

Подробнее о проекте «Бессмертный полк онлайн» расскажут по телефону «горячей линии»: 8-800-20-1945-0

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