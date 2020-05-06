2020-05-06T14:23:27+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Ставрополе 2020: программа, расписание, участники

Как проходит онлайн-акция Бессмертный полк в Ставрополе 2020 можно следить на нашем сайте [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Празднику Победы быть!Празднику Победы быть!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Онлайн-акция Бессмертный полк в Ставрополе 2020: как будет проходить и как принять участие, рассказывает «Комсомолка».

Из-за пандемии коронавируса традиционного празднования Дня Победы в этом году не будет. Но отмечать 9 мая город и край все-таки собирается. Пусть без парада военной техники под слезы и аплодисменты ставропольцев, но с салютом, авиашоу и онлайн-акцией Бессмертный полк. Каждому представится возможность показать портреты своих героев, оказавшись в виртуальном строю. Как стать частью праздника, оставаясь дома в безопасности, объяснил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Способов несколько. Во-первых, стать участником онлайн-шествия Бессмертный полк в Ставрополе можно, заполнив анкету и загрузив фотографию своего ветерана на официальном сайте движения www.polkrf.ru, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте.

Если вы находитесь не в России, используйте сайт Международного бессмертного полка http://polk.press/

Трансляция шествия «Бессмертныи полк - онлайн» пройдет 9 мая. Показывать акцию будут в онлайн-кинотеатрах, по телевизору, в соцсетях и на самом портале Бессмертного полка России.

СПРАВКА

Подробнее о проекте «Бессмертный полк онлайн» расскажут по телефону «горячей линии»: 8-800-20-1945-0

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе: празднования состоятся

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2020 года в Ставрополе составлена с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24
В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса
На Ставрополье еще одно предприятие стало производить костюмы от коронавируса
На Ставрополье 10 ветеранов получат новое жилье
Реки Ессентуков очищают от мусора
На Ставрополье школьники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня
На Ставрополье установят памятник Детям войны
Дагестанский Дербент закрыт из-за коронавируса
На Ставрополье начали продавать домашний борщ в интернете
В Пятигорске откроют продуктовые рынки
В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска
Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость
В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило тысячу
На Ставрополье психоневрологический интернат закрыли на карантин
На Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени
В Ставрополе до двух месяцев продлили срок хранения посылок
В Пятигорске на день перекроют центральные улицы
В Ставрополе жителям рассказали о самых популярных схемах онлайн-мошенников
На Ставрополье 200 человек выздоровели от коронавируса
Житель Ставрополя собрал "мотокарету" из всего, что было
В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин