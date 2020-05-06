2020-05-06T15:55:40+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Ставрополе: когда экзамены, где пройдут

Перенос ЕГЭ 2020 в Ставрополе может оттянуть начало учебного года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
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Перенос ЕГЭ 2020 в Ставрополе: в Министерстве просвещения выбрают новую дату проведения Единого государственного экзамена. 6 мая стало известно, что в ведомстве думают о переносе испытания для 11 класса и отмене ОГЭ, сообщает "Комсомольская правда".

Дату скорректируют после майских праздников, уверяют в Министерстве просвещения.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПО ОГЭ

Пока что для учащихся 9 классов отменили дополнительные экзамены. Оставили только обязательные - русский язык и математику. Предполагается, что экзамены проведут в течение двух месяцев - с 8 июня по 31 июля. Причем регионам дали право выбирать, в какую дату поставить то или иное аттестационное испытание.

О том, когда дети напишут русский язык и математику, на Ставрополье еще не сообщали. Это было бы поспешным действием - потому что сейчас в Министерстве говорят об отмене ОГЭ.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПО ЕГЭ

ЕГЭ перенесли на 8 июня, раньше его проводить не могут - это точно! Причем это касается и школьников, которые хотели сдать предметы досрочно. Их экзамены пройдут в тот же день, что и испытания основной группы учащихся.

Дистанционное обучение продолжается Фото: Архив "КП"

Дистанционное обучение продолжаетсяФото: Архив "КП"

- На сегодняшний день альтернативной процедуры, позволяющей отобрать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов, нет. Вузы физически не смогут обеспечить зачисление на первый курс и обучение всех желающих, а проведение экзаменов в самих вузах с выездом абитуриентов в другие города связано с еще большими рисками для участников, чем проведение ЕГЭ, - пояснили в Министерстве образования Ставропольского края.

Не принимается предложение провести ЕГЭ в дистанционном режим. Электронные системы не смогут обеспечить равенства среди сдающих на экзамене. Все будет происходить в образовательных учреждениях.

Правда, школьникам дали небольшое послабление: они могут сдать предмет в том регионе, в котором оказались во время ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

КОГДА ПЕРЕСДАЧА

По состоянию на 6 мая только известно, когда пройдет пересдача итогового сочинения для 11 класса. Ранее это было 6 мая, а теперь - 25 мая. По данным Минобразования Ставрополья, в крае сочинение не написали 0,05 процента школьников. Несмотря на то, что это небольшое количество людей, дату написания могут перенести в связи с эпидобстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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