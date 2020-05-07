2020-05-06T17:10:11+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 7 мая 2020: число больных и госпитализированных растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 7 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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География коронавируса растетГеография коронавируса растетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 7 мая 2020: рассказываем о числе госпитализированных.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями изолированы 106 пациентов. В том числе 9 детей в тяжелом и среднем состоянии, возрасте от 3 месяцев до 17 лет. За минувшие сутки пятерых выписали. Шестеро больных лежат в реанимации, из них 4 - на аппаратах ИВЛ в краи не тяжелом состоянии. Так обстоят дела в Госпитале №1.

В Госпитале №2 на базе Городской клинической больницы №1 насчитывается 147 пациентов, один - выписан, 9 человек в реанимации, из них 4 на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Как видим, число госпитализированных растет ежесуточно.

На амбулаторном лечении остаются 209 жителей КБР с подтвержденным статусом COVID-19. Из них 28 - дети. Бессимптомно переносят – 313 человек, в их числе 73 ребенка.

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Изолированы в обсерваторе в Гериатрическом центре 31 человек, из них 18 человек вернувшиеся из Саудовскои Аравии, а один житель республики - из Армении. Остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За все время протестированы на коронавирус 19 тысяч человек. Всего зарегистрировано 925 подтвержденных случаев заражения COVID-19 (за минувшие сутки + 105);

Выздоровевших – 147 (за минувшие сутки +11). Умерших – 3. Коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Больных зарегистрировали в 86 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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