Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 7 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 860

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 7 мая 2020: количество инфицированных увеличилось. Согласно данным оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 864 случая заражения: за сутки медики нашли еще 40 пациентов. Среди больных 66 детей.

Число умерших - 20 жителей Ставрополья, сообщает федеральный оперативный штаб. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Также 29 апреля, за день до кончины, мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сообщал, что от коронавируса умер первый житель города. Кроме того, глава Кочубеевского района Алексей Клевцов рассказал подписчикам, что четверо скончавшихся - его земляки. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают. В тяжелом состоянии остаются 18 пациентов, 64 - в средней степени тяжести.

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

COVID-19 пережили 200 пациентов.

Коронавирус нашли почти во всех территориях Ставрополья. Исключением стал Апанасенковский район. Неделю назад такая же эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но там уже обнаружили первые случаи инфицирования. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Обращение Владимира Владимирова к жителям Ставрополья.Видео: vladimirvladimirov5807

- К сожалению, число новых случаев заболевания пока значительно опережает динамику выздоровлении . Ситуация остается непростои . Но каждыи из нас может внести свои вклад в то, чтобы победить болезнь, чтобы помочь медикам, которые с нею борются. Соблюдать требования противоэпидемическои профилактики. И оставаться дома! - обратился к жителям Владимир Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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