2020-05-06T18:47:20+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 мая 2020: больных больше 450

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 7 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 мая 2020: число инфицированных COVID-19 выросло. В регионе зафиксировали 457 зараженных, за день отыскали 4 новых случая заболевания. Согласно сведениям оперативного штаба, врачи вылечили 41 пациента, двое умерли.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе

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Больше всего случаев выявили в Черкесске - 211 пациентов. Следом идут Усть-Джегутинский (77 больных), Малокарачаевский (34), Абазинский (30) и Хабезский (25) районы. В остальных территориях КЧР зараженных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧП. Данные на 6 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧП. Данные на 6 мая. Фото: оперштаб

- 223 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачеи , - говорится в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Студенты из Карачаево-Черкесии произвели и раздали больше 200 литров антисептиков.

- Составляя рецепт антисептика, они ориентировались на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ. Так, в состав антисептика вошли этиловый спирт, дистиллированная вода, глицерин и перекись водорода в рекомендованных пропорциях

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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