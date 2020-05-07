Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 7 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: обновленная информация на 7 мая 2020 года.
В регионе число инфицированных COVID-19 выросло до 864 человек. В том числе 20 смертельных случаев пациентов с коронавирусом и 200 выздоровлений.
Заразу нашли в 7 городах:
Ставрополь - 146
Невинномысск - 82
Пятигорск + посёлок городского типа Свободы - 82
Железноводск - 33
Кисловодск - 19
Ессентуки - 14
Лермонтов - 2
Динамика от Роспотребнадзора СК
А также во всех районах и городских округах. Подробнее, где обнаружен коронавирус в Ставропольском крае:
Александровскии - 17
Андроповскии - 17
Арзгирскии - 10
Благодарненскии - 25
Буденновскии - 34
Георгиевскии - 40
Грачевскии - 1
Изобильненскии - 4
Ипатовскии - 7
Кировскии - 11
Кочубеевскии - 109
Красногвардеи скии - 4
Курский - 9
Левокумскии - 22
Нефтекумскии - 47
Новоселицкии - 36
Новоалександровскии - 4
Минераловодскии - 13
Петровскии - 7
Предгорныи - 16
Советскии - 21
Степновскии - 12
Труновскии - 1
Туркменскии - 6
Шпаковскии - 13
ИСТОЧНИК KP.RU