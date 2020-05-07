2020-05-06T19:08:21+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 7 мая 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
География коронавируса на 7 маяГеография коронавируса на 7 маяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: обновленная информация на 7 мая 2020 года.

В регионе число инфицированных COVID-19 выросло до 864 человек. В том числе 20 смертельных случаев пациентов с коронавирусом и 200 выздоровлений.

Заразу нашли в 7 городах:

Ставрополь - 146

Невинномысск - 82

Пятигорск + посёлок городского типа Свободы - 82

Железноводск - 33

Кисловодск - 19

Ессентуки - 14

Лермонтов - 2

Динамика от Роспотребнадзора СК

Динамика от Роспотребнадзора СК

А также во всех районах и городских округах. Подробнее, где обнаружен коронавирус в Ставропольском крае:

Александровскии - 17

Андроповскии - 17

Арзгирскии - 10

Благодарненскии - 25

Буденновскии - 34

Георгиевскии - 40

Грачевскии - 1

Изобильненскии - 4

Ипатовскии - 7

Кировскии - 11

Кочубеевскии - 109

Красногвардеи скии - 4

Курский - 9

Левокумскии - 22

Нефтекумскии - 47

Новоселицкии - 36

Новоалександровскии - 4

Минераловодскии - 13

Петровскии - 7

Предгорныи - 16

Советскии - 21

Степновскии - 12

Труновскии - 1

Туркменскии - 6

Шпаковскии - 13

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обязательный «масочный» режим ввели в Карачаево-Черкесии
Владимир Владимиров высказался о возможном послаблении самоизоляции на Ставрополье
Ветеран ВОВ полчаса не пускал в дом мэра Махачкалы из-за карантина
В городе Лермонтов у дома ветерана прошел Парад Победы
В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса
На Ставрополье еще одно предприятие стало производить костюмы от коронавируса
На Ставрополье 10 ветеранов получат новое жилье
Реки Ессентуков очищают от мусора
На Ставрополье школьники начнут сдавать ЕГЭ с 8 июня
На Ставрополье установят памятник Детям войны
Дагестанский Дербент закрыт из-за коронавируса
На Ставрополье начали продавать домашний борщ в интернете
В Пятигорске откроют продуктовые рынки
В Пятигорске из-за ошибок при реконструкции перенесли открытие старейшей гимназии Пятигорска
Стало известно, где на Ставрополье чаще всего превышают скорость
В Ставрополе за работу во время режима самоизоляции оштрафовали магазин цветов
Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило тысячу
На Ставрополье психоневрологический интернат закрыли на карантин
На Ставрополье за коммунальные долги прекратили начислять пени
В Ставрополе до двух месяцев продлили срок хранения посылок
В Пятигорске на день перекроют центральные улицы
В Ставрополе жителям рассказали о самых популярных схемах онлайн-мошенников
На Ставрополье 200 человек выздоровели от коронавируса
Житель Ставрополя собрал "мотокарету" из всего, что было
В Пятигорске могут открыть рынки и ослабить карантин