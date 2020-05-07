Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 мая 2020: в крае 20 умерших от инфекции

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 мая 2020 года: всего в крае зарегистрировано 864 случая заражения (+40 новых - за сутки). Сюда входят 200 случаев выздоровления и 20 летальных исходов - за сутки скончались еще двое.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

По числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 регионов России.

В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса.

Например, ставропольцев волнует вопрос, связанный с плановой вакцинацией. В ведомстве уточнили, что она проводится во всех территориях края, кроме Пятигорска, где действуют карантин из-за коронавируса.

Соответственно, и грудничковые дети, и дети другого возраста получают все необходимые прививки в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона.

Все вакцины в рамках национального календаря прививок на Ставрополье имеются в достаточном количестве.