2020-05-06T19:46:11+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 мая 2020: в крае 20 умерших от инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 7 мая 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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По числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 регионов РоссииПо числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 регионов РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 7 мая 2020 года: всего в крае зарегистрировано 864 случая заражения (+40 новых - за сутки). Сюда входят 200 случаев выздоровления и 20 летальных исходов - за сутки скончались еще двое.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе

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По числу больных Ставропольский край на 26 месте среди 85 регионов России.

В Минздраве рассказали об особенностях оказания медпомощи на Ставрополье в условиях коронавируса.

Например, ставропольцев волнует вопрос, связанный с плановой вакцинацией. В ведомстве уточнили, что она проводится во всех территориях края, кроме Пятигорска, где действуют карантин из-за коронавируса.

Соответственно, и грудничковые дети, и дети другого возраста получают все необходимые прививки в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона.

Все вакцины в рамках национального календаря прививок на Ставрополье имеются в достаточном количестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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