2020-05-06T22:25:17+03:00
Общество

Выход из самоизоляции в Ставрополе: когда начнется и при каких условиях

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как и когда начнётся выход из самоизоляции в Ставрополе
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Когда и как на Ставрополье начнут снимать карантинКогда и как на Ставрополье начнут снимать карантинФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Владимир Владимиров рассказал, как и когда начнётся выход из самоизоляции в Ставрополе. По словам главы региона, сейчас о точных датах говорить рано. Главным критерием остаётся эпидситуация, которая в регионе пока выглядит неутешительной.

— Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин провёл селекторное совещание с членами Правительства и главами регионов. На повестке вопрос о поэтапном выходе из режима самоизоляции. Есть критерии и алгоритмы, но эти планы станет возможно реализовать после 11 мая. Подчеркну, что решения об ослаблении или продлении будут приниматься только исходя из эпидситуации в нашем крае. Пока она, к сожалению, напряжённая. Выросло число больных, находящихся в тяжёлом состоянии, подключённых к ИВЛ. Поэтому сегодня говорить о выходе из самоизоляции преждевременно, — сообщил Владимир Владимиров.

Политик объяснил, что к ключевой дате будет проведён ещё один тщательный анализ эпидситуации, который определит дальнейшие действия. И подчеркнул, что понимает: людям в регионе необходимо работать и зарабатывать на жизнь. Краевое правительство будет идти навстречу, но с оглядкой на безопасность жителей.

— Только когда у нас будет уверенность, что ситуация выравнивается и угроза отступает, будут приниматься решения об ослаблении самоизоляции. Планы прорабатываются уже сейчас, — резюмировал Владимиров.

Напомним, что на совещании с президентом Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа. На первом будут разрешены прогулки с детьми и занятия спортом на улице. Кроме того, разрешать работать небольшим торговым организациям. На втором вернут возможность гулять с членами семьи, откроют учебные заведения и более крупные торговые точки. На третьем разрешат прогулки в парках и местах массового скопления, однако лишь при условии соблюдения социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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