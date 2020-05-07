2020-05-07T10:50:15+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 7 мая 2020: республика на 5 месте в стране по числу заражённых

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 7 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 7 мая 2020: число заражённых в республике перевалило за две тысячи, ежедневный прирост варьируется в районе 150-170 больных. Мы собрали для вас последние новости по эпидситуации в Дагестане, находящемся на пятом месте в антирейтинге среди регионов с наибольшим количеством больных.

На утро 7 мая 2020 года коронавирусом в Дагестане заболело 2372 человека. Дневной прирост стал достаточно скромным — всего 105 новых пациентов. К счастью, можно констатировать, что число летальных исходов пока не слишком велико — лишь 15 человек скончались от COVID-19. При этом количество выздоровлений растёт каждый день. За последние 24 часа был выписан 31 пациент. За весь период — 356 человек.

Пока врачи продолжают безвылазно сидеть в инфекционных больницах, жители республики всё ещё слишком легкомысленно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Именно такое отношение, по мнению экспертов, стало причиной вспышки заболеваемости в республике.

Напомним, что Дагестан находится на первом месте антирейтинга СКФО и на пятом по стране. Лишь Москва, Мособласть, Санкт-Петербург и Нижегородская область обходят республику по количеству заражённых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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