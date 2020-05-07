«Сортируем больных у ворот – берем только «тяжелых»: рассказ врача из переполненного госпиталя в Дагестане

Заира Магомедова работала неврологом в Городской поликлинике № 1 города Махачкала. В «красную зону» с больными коронавирусом пошла добровольцем, оставив дома мужа с тремя детьми – младшему всего 3,5 года. На уговоры близких подумать о семье ответила: «Не могу остаться в стороне. В случае чего, у детей есть отец». Написала заявление и ждала, когда позовут. В бой пошла 24 апреля. Вторую неделю живет в карантинной зоне госпиталя на базе Городской клинической больницы №1. За сутки принимает по сотне пациентов в приемном отделении. Но желающих попасть к врачам намного больше, чем это возможно.

НА ВСЕХ НЕТ МЕСТА

В госпитале тысяча коек. Свободного места уже нет.

- Страшно понимать, что всех не возьмем. Проводим сортировку у ворот в месте скопления машин. Врач идет и отбирает «тяжелых». Остальных, смотря на показатели здоровья, отправляет на амбулаторное лечение домой. «Скорая» привозит разных пациентов – чаще среднего возраста и пожилых. Состояние от легкого до тяжелого, агонирующего. Многие с патологиями. И все жалеют, что не верили, плачут и бьются в панике, - рассказывает «КП-Северный Кавказ» собеседница.

Фото от нашей героини

ИСТЕРИКА И СТРАХ

За 12 дней работы в самом пекле невролог видела сама и слышала от коллег много ужасов. Перед глазами госпитализация 21-летней пациентки в тяжелом состоянии с молодым человеком. Случай днем ранее, когда в больницу привезли жительницу Махачкалы в истерике, от которой отказались дети. Дома у женщины на руках умерла пожилая мать от вирусной пневмонии. Теперь вся семья боится от нее заразиться. «Пришлось оказать успокаивающую терапию и отправить домой. Жалоб на здоровье у нее не было», - продолжает врач. В одно из дежурств Заира приняла мужчину, возрастом как ее отец. Разговор был следующий:

- Сколько дней болеете?

- Болею 5-й день. Тяжело, доченька.

- Был контакт с больным?

- Да. Был на соболезновании, на свадьбе и во всевозможных местах скопления людей. Не верил, дочка, клянусь, не верил. Сейчас я бы закрыл все ворота в доме. Забыл бы всех родственников на период пандемии. Если бы знал.

- Хочется в этом случае ответить, что немногие верили, но это случилось. Я не знаю, что сказать пациенту, у которого сатурация 78, а процент поражения лёгких на КТ 75-80%, - вздыхает врач.

Будни медиков в госпитале для больных коронавирусом в Дагестане.

РАБОТА НА ИЗНОС

Раньше медики в госпитале Махачкалы работали по 4 часа, а 8 – отдыхали. Теперь работают по 6 часов. На отдых дают 12. Но этого, по замечанию доктора, не хватает, чтобы морально оклематься:

- Защитные костюмы снимать запрещено. Даже в туалет сходить не можем – почти не пьем поэтому, едим мало. Действует обязательный масочный режим. Хотя, по мне, мы все уже потенциально заражены. Надеюсь лишь на свой иммунитет. Просто ждем, когда все закончится. Пик заболеваемости, может, и не подошел. Но я уже вижу переполненные больницы. Все 7 этажей забиты пациентами, а в старом корпусе – еще 4 этажа.

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На 7 мая Дагестан занимает 5 место в России по числу выявленных больных. За сутки прибавилось 105 случаев до отметки в 2372. В их числе 391 случай выздоровления и 16 скончавшихся пациентов. А эти кадры, напомним, появились в сети ранее:

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