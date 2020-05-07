"Наводнение в карантин": из-за ливней река затопила ингушскую станицу

В Сунженском районе Ингушетии несколько сел пострадали от ливневого дождя. Непогода сильно повредила станицу Троицк. Местные жители жаловались в социальных сетях, что у них затопило посевы, погреба с закрутками и здания с низким фундаментом. Кроме того, сломались некоторые объекты инфраструктуры.

"Наводнение в карантин. Что с моими кошечками?".Видео: соцсети

- Весь удар стихии пришелся на сельское поселение Троицкое. Там подтоплены домовладения на улицах Советская, Ставропольская и Шоссейная. Очистке подлежат мосты на улицах Курортная, Чкалова и Мостовая. Нуждается в ремонте висячие пешеходные мосты на улицах Набережная и Багаева, - отчитываются о последствиях непогоды в администрации Сунженского района.

Помимо этого, пострадали десятки домов в селе Нестеровское, Галашки и Алхасты. Сейчас власти оценивают ущерб и постепенно устраняют последствия. В том числе - ликвидируют заторы в руслах реки Сунжа и очищают сточные каналы. На месте работает глава района Магомет Дзейтов.

Верхние Ачалуки. Вода в каждом дворе.Видео: соцсети

Правда, пользователи социальных сетей уверяют, что ливни навредили не только Сунженскому району. Жители Карабулака сняли на видео, как город переживает ливневый дождь. Кадры напоминают виды Вьетнама.

Виды Вьетнама в Ингушетии. Водитель спасается на островке.Видео: соцсети

Республиканское МЧС сообщает, что уровень воды в реке Сунжа угрожает одноименному городу.

- За уровнем реки Сунжа ведётся постоянный мониторинг, на месте находится глава города Хаваш-Багаудин Сапралиев, начальник Управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС республики Ибрагим Ганижев и ответственные службы.

По состоянию на 11 часов уровень держится. В ближайшие дни река может выйти из берегов и затопить жилой сектор. Прогноз погоды в Ингушетии от МЧС:

- На период с 18 часов 7 мая до 18 часов 8 мая 2020 года переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильные осадки; до конца суток 7 мая – сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду. Ночью и утром местами туман.