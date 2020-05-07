"Только тройки": грибник стал миллионером, раскрыв тайну лотерей по дате рождения и дембеля

Пара из Ставрополя стала миллионерами благодаря наблюдательности главы семьи. В розыгрыше лотереи Николай решил использовать нестандартную комбинацию, которая состоит из чисел даты рождения и дембеля. И главной цифрой в наборе стала тройка. Как оказалась, магическая "тройка" преследовала мужчину всю жизнь.

Из-за волнения Николай два дня скрывал победу от жены. Пытался найти подходящие слова, но не нашел. Просто подвел Людмилу к монитору компьютера и указал пальцем на выигрыш - 5 414 988 рублей. Женщина была в шоке.

- Оказалось, что в счастливой комбинации пять чисел из шести содержат цифру три. Она сопровождает меня по жизни: присутствует в датах моего рождения и дембеля, в номере дома. А теперь еще и в билете, который сделал нас миллионерами, - поясняет Николай пресс-службе "Столото", в лотерее которой выиграл деньги.

На вырученное семья купит загородный дом и внедорожник. Рыбак и грибник Николай надеется, что хотя бы часть средств пойдет на его увлечения.

Счастливые обладатели миллиона. Фото: "Столото"

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