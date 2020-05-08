Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 8 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 880

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 8 мая 2020: число заболевших снова выросло. Согласно утренней сводке оперативного штаба, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировали 887 случаев заражения: за день врачи обнаружили еще 23 пациента. В тяжелом состоянии остаются 18 человек, 64 - в средней степени тяжести. Среди больных 69 детей.

20 жителей Ставрополья умерли, сообщает федеральный оперативный штаб. Как пояснил губернатор, люди стали чаще умирать из-за того, что занимаются самолечением. Известно, что скончались три женщины из поселка Иноземцево, станицы Барсуковской и Георгиевского городского округа, а также двое мужчин из Пятигорска и Левокумского района. Также 29 апреля, за день до смерти, градоначальник Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что от вируса скончался первый житель города. Глава Кочубеевского района Алексей Клевцов рассказал, что четверо скончавшихся - его земляки. О судьбе других «жертв вируса» СМИ мало что знают.

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От COVID-19 вылечили 224 пациента.

Коронавирус нашли почти во всех территориях Ставрополья. Только в Апанасенковском районе до сих пор не зафиксировали ни одного случая. Неделю назад подобную эпидобстановку наблюдали в Труновском районе и Ессентуках, но доктора зарегистрировали там первых пациентов. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

- Впервые число заболевших и число выздоровевших за сутки в крае в целом сравнялись. Но в борьбе с болезнью мы еще далеко не победители. Чтобы по-настоящему, надолго закрепить позитивную динамику, потребуется еще немало времени и сил. Но первым условием остается сознательность и ответственность каждого жителя нашего края. Соблюдайте меры профилактики. И оставайтесь дома! - обратился к жителям Владимиров.

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