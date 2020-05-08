Коронавирус в Нальчике, последние новости на 8 мая 2020: в городе 21 новый случай заболевания

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 8 мая 2020: в Минздраве КБР рассказали, на что похож COVID-19.

- Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, установить диагноз можно только по тестам и клинической картине, - заявили в министерстве.

На 8 мая в Нальчике зарегистрировано 285 больных (+21 за минувшие сутки), во всей республике - 1008 (+83). Инфекцию нашли на 89 территориях. Выздоровевших в КБР 156 (+9), умерших по-прежнему трое.

Карта распространения коронавируса от оперативного штаба КБР

Под наблюдением врачей дома изолированны 1,6 тысяч человек. Все проходят КТ и сдают тесты на COVID-19.

В госпитале на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ остаются 109 пациентов с подтвержденным диагнозом. Среди которых 9 детей, а 6 больных лежат в реанимации. Четверо из последних в крайне тяжелом состоянии дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

В другом госпитале, развернутом в Городской больнице №1, насчитывается 159 человек (29 - дети). Бессимптомно переносят болезнь 406 местных жителей. В госпитализации не нуждаются, лечение получают амбулаторно на дому.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.