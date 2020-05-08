2020-05-07T18:55:57+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 8 мая 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Показываем вирус на картеПоказываем вирус на картеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у Роспотребнадзора.

Всего в регионе 887 случаев заболевания COVID-19. Умерших за все время 20 человек, выздоровевших в 10 раз больше.

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Лидирует по числу инфицированных краевой центр. В целом картина в городах следующая:

Ставрополь - 150

Невинномысск - 86

Пятигорск - 84

Железноводск - 35

Кисловодск - 20

Ессентуки - 16

Лермонтов - 2

В районах и городских округах:

Александровский - 17

Андроповский - 18

Арзгирский - 10

Благодарненский - 25

Буденновский - 35

Георгиевский - 40

Грачевский - 1

Изобильненский - 4

Ипатовский - 7

Кировский - 11

Кочубеевский - 115

Красногвардейский - 4

Курский - 9

Левокумский - 22

Нефтекумский - 47

Новоселицкий - 36

Новоалександровский - 4

Минераловодский - 13

Петровский - 7

Предгорный - 16

Советский - 21

Степновский - 12

Труновский - 1

Туркменский - 6

Шпаковский - 13

В Роспотребнадзоре Ставрополья уточняют, что за минувшие сутки в регион из-за рубежа вернулись 19 человек. Всех посадили на домашний карантин. Всего людей под наблюдением – 4316.

Подробнее географию коронавируса отметили на карте:

Карта от специалистов Роспотребнадзора СК

Карта от специалистов Роспотребнадзора СК

ИСТОЧНИК KP.RU

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