Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 8 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: уточняем информацию у Роспотребнадзора.
Всего в регионе 887 случаев заболевания COVID-19. Умерших за все время 20 человек, выздоровевших в 10 раз больше.
Выход из самоизоляции, ослабление карантина в Пятигорске и заболевшие врачи: коронавирус на Северном Кавказе
Лидирует по числу инфицированных краевой центр. В целом картина в городах следующая:
Ставрополь - 150
Невинномысск - 86
Пятигорск - 84
Железноводск - 35
Кисловодск - 20
Ессентуки - 16
Лермонтов - 2
В районах и городских округах:
Александровский - 17
Андроповский - 18
Арзгирский - 10
Благодарненский - 25
Буденновский - 35
Георгиевский - 40
Грачевский - 1
Изобильненский - 4
Ипатовский - 7
Кировский - 11
Кочубеевский - 115
Красногвардейский - 4
Курский - 9
Левокумский - 22
Нефтекумский - 47
Новоселицкий - 36
Новоалександровский - 4
Минераловодский - 13
Петровский - 7
Предгорный - 16
Советский - 21
Степновский - 12
Труновский - 1
Туркменский - 6
Шпаковский - 13
В Роспотребнадзоре Ставрополья уточняют, что за минувшие сутки в регион из-за рубежа вернулись 19 человек. Всех посадили на домашний карантин. Всего людей под наблюдением – 4316.
Подробнее географию коронавируса отметили на карте:
Карта от специалистов Роспотребнадзора СК
ИСТОЧНИК KP.RU