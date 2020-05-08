Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 мая 2020: в крае почти 900 зараженных

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 мая 2020 года: губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.

Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин.

Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.

Владимир Владимиров назвал основными причинами летальных исходов хронические заболевания - ожирение, диабет и проблемы с сердцем.

Глава региона опубликовал скорбную статистику смертности от коронавируса, написав, что две трети из числа умерших – ставропольцы в возрасте 55-88 лет. Мужчин больше, чем женщин, - 12 против 8.

Напомним, что все медицинские учреждения края работают в штатном режиме. В приеме новых пациентов появилось только одно вынужденное нововведение.

Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.

По словам заместителя министра Ольги Дроздецкой, все возможные диспансеры - кардиологический, наркологический, эндокринологический, онкологический, туберкулезный - продолжают лечить больных в привычном ритме. Медики оказывают как плановую, так и экстренную помощь.

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