Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 мая 2020: в крае почти 900 зараженных
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 мая 2020 года: губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в регионе коронавирусом заболели еще 23 человека.
Напомним, что 20 человек стали жертвами инфекции. Так, умерло 8 женщин и 12 мужчин.
Почти все они обратились к врачам на поздних стадиях. Сейчас 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За все время выздоровели 224 ставропольца.
Владимир Владимиров назвал основными причинами летальных исходов хронические заболевания - ожирение, диабет и проблемы с сердцем.
Глава региона опубликовал скорбную статистику смертности от коронавируса, написав, что две трети из числа умерших – ставропольцы в возрасте 55-88 лет. Мужчин больше, чем женщин, - 12 против 8.
Напомним, что все медицинские учреждения края работают в штатном режиме. В приеме новых пациентов появилось только одно вынужденное нововведение.
Губернатор сообщил о жертвах коронавируса на Ставрополье.
По словам заместителя министра Ольги Дроздецкой, все возможные диспансеры - кардиологический, наркологический, эндокринологический, онкологический, туберкулезный - продолжают лечить больных в привычном ритме. Медики оказывают как плановую, так и экстренную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU