2020-05-07T22:00:56+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 мая 2020: зараженных больше 460

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 8 мая 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 мая 2020: количество зараженных COVID-19 возросло. В республике зарегистрировали 464 инфицированных, за сутки обнаружил семь новых случаев заболевания. Согласно информации оперативного штаба, доктора вылечили 41 пациента, двое скончались.

Усиление контроля на границах Ставрополья, заражение в интернате и песня для медиков: коронавирус на Северном Кавказе

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Больше всего случаев выявили в Черкесске - 212 пациентов. Следом идут Усть-Джегутинский (77 больных), Малокарачаевский (34), Абазинский (30) и Хабезский (25) районы. В других территориях КЧР больных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

- 240 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Изобретатели из КЧР начали создавать защитные маски на 3D-принтере.

- Молодые изобретатели самостоятельно спроектировали 3D-модели защитных щитков для лица, заколок для масок, переходников различного диаметра (в том числе и для аппаратов ИВЛ) и печатают их на 3D-принтерах. Ребята уже получили заказ на изготовление 1500 тысяч щитков, переходников и заколок на безвозмездной основе, - сказано в сообщении.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными [карта]

ИСТОЧНИК KP.RU

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